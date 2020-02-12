26 новых соцобъектов, построенных в рамках нацпроектов, заработают в Иркутской области в 2020 году

Два дома культуры, три школы, пять детских садов, дом-интернат для престарелых и инвалидов, два локальных водопровода, шесть фельдшерско-акушерских пунктов – эти и другие социально значимые объекты построят и введут в эксплуатацию в Иркутской области в 2020 году в рамках реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба регправительства.

Всего в Иркутской области в 2020 году должно быть построено, отремонтировано или приобретено 42 социальных и инфраструктурных объекта.

На реализацию всех региональных проектов в текущем году предусмотрено 26,5 миллиарда рублей. В 2021 году финансирование увеличат до 27,6 миллиарда рублей. В 2022 году на эти цели выделят 27,2 миллиарда рублей.