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«ИрАэро» совершила второй чартерный рейс для возвращения жителей Китая из Иркутска домой

12 февраля 2020

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Авиакомпания «ИрАэро» совершила второй чартерный рейс и вывезла граждан Китая из Иркутска на родину, сообщила «СИА» пресс-служба перевозчика.

Рейс был совершён 10 февраля. На самолёте в свою страну улетели 55 жителей КНР.

На этом же самолёте 11 февраля вернулись в Иркутск 16 человек, двое из них – граждане России, 14 – с видом на жительство.

По информации пресс-службы, этот чартерный рейс был последним. Других не будет до снятия ограничений, введённых из-за вспышки на территории Китая коронавируса.

Первый чартерный рейс «Ираэро» совершила 3 февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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