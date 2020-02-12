«ИрАэро» совершила второй чартерный рейс для возвращения жителей Китая из Иркутска домой

Авиакомпания «ИрАэро» совершила второй чартерный рейс и вывезла граждан Китая из Иркутска на родину, сообщила «СИА» пресс-служба перевозчика.

Рейс был совершён 10 февраля. На самолёте в свою страну улетели 55 жителей КНР.

На этом же самолёте 11 февраля вернулись в Иркутск 16 человек, двое из них – граждане России, 14 – с видом на жительство.

По информации пресс-службы, этот чартерный рейс был последним. Других не будет до снятия ограничений, введённых из-за вспышки на территории Китая коронавируса.

Первый чартерный рейс «Ираэро» совершила 3 февраля.