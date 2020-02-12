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Правительство Мишустина предлагает снизить страховые взносы

12 февраля 2020

Кабинет Михаила Мишустина пока обсуждает вопрос компенсации потерь казны, сообщают Ведомости. 

Новый налог должен составить 23-25%, при этом понижение ставки для невысоких зарплат может быть отменено. 

В 2017–2018 гг. правительство Медведева рассматривало вариант снижения страховых взносов, тогда компенсировать потери бюджета должно было повышение НДС с 18 до 22%. Сейчас налог на добавочную стоимость повышен до 20%, поэтому новое правительство не спешит с решением этой проблемы. Вопрос компенсации потерь пока остается открытым. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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