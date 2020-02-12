Большинство родителей не хотят, чтобы их несовершеннолетние дети занимались бизнесом – исследователи

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, что большинство родителей не хотят, чтобы их несовершеннолетние дети старше 14 лет получили статус самозанятых и официально занимались бизнесом.

Напомним, правительственное Агентство стратегических инициатив предлагает разрешить несовершеннолетним от 14 лет и старше регистрироваться в качества самозанятых.

40% опрошенных родителей против этого проекта, 34% – выступают за инициативу.

Основой довод противников идеи – финансовые и юридические бизнес-риски, последствия которых могут лечь на их плечи. Также раннее предпринимательство, по мнению родителей, может помешать их детям получить достойное образование.

Стоит отметить, что число сторонников проекта несколько возрастает с увеличением уровня доходов: если среди родителей с заработком до 30 тысяч рублей таковых лишь 29%, то среди респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей – 38%.

Больше всего сторонников инициативы среди родителей подростков 15-17 лет – 40%.

Данные получены на основании опроса, в котором поучаствовали 1,6 тысячи родителей детей до 17 лет.