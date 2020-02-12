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В 2020 году зарплата выросла только у 8% россиян

12 февраля 2020

Сервис Работа.ру выяснил, повысили ли жителям России зарплаты в течение первого рабочего месяца 2020 года.

Большинство опрошенных (87%) отметили, что зарплату с начала года им еще не повышали. При этом 8% респондентов уже получили прибавку к заработку, а 5% надеются скоро ее получить.  

В начале 2020 года 81% опрошенных пользователей сервиса выразили недовольство своей зарплатой. 

А опрос сервиса Работа.ру, проведенный в конце ноября 2019 года, показал, что повышения зарплаты в этом году ожидают только 19% жителей России. Больше трети респондентов (36%) тогда были уверены, что работодатель точно не повысит их заработок. 

В исследовании приняли участие более 2800 пользователей сервиса из всех регионов России. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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