Новости

Сколько зарабатывает специалист по информационной безопасности в Иркутске?

12 февраля 2020

Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты специалистов по информационной безопасности в 70 крупнейших городах России, в том числе в Иркутске.  

Средняя зарплата специалиста по информационной безопасности в Иркутске составляет 65 000 рублей в месяц. 

Так, согласно данным исследования, специалист по информационной безопасности в этом городе получает в среднем 65 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге, в среднем, на 90 000 рублей в месяц. 

В других крупных городах средний доход аналогичного специалиста составляет: в Новосибирске  - 66 000 рублей, в Екатеринбурге – 74 000 рублей, во Владивостоке – 83 000 рублей в Красноярске  - 64 000 рублей, в Чите – 68 000 рублей, в Улан-Удэ – 58 000 рублей в месяц. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реновация отелей на Байкале и в Иркутске
Виктор Григоров, «Гранд Байкал»: Наступило время «РЕ». Почему отелям на Байкале нужно меняться
«Реновация – это выгодно». Как решиться на глобальное обновление гостиницы - Игорь Любославский, «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»
Отель «Байкал»: какой станет легендарная гостиница после реновации
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании