Сколько зарабатывает специалист по информационной безопасности в Иркутске?

Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты специалистов по информационной безопасности в 70 крупнейших городах России, в том числе в Иркутске.

Средняя зарплата специалиста по информационной безопасности в Иркутске составляет 65 000 рублей в месяц.

Так, согласно данным исследования, специалист по информационной безопасности в этом городе получает в среднем 65 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге, в среднем, на 90 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний доход аналогичного специалиста составляет: в Новосибирске - 66 000 рублей, в Екатеринбурге – 74 000 рублей, во Владивостоке – 83 000 рублей в Красноярске - 64 000 рублей, в Чите – 68 000 рублей, в Улан-Удэ – 58 000 рублей в месяц.