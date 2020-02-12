Чего ожидают работники от рынка труда в 2020 году?

Служба исследований hh.ru выяснила ожидания работников от рынка труда в 2020 году. Согласно данным сервиса, настроения сибиряков несколько улучшились: индекс самочувствия соискателей поднялся с -0,05 в конце прошлого года до отметки –0,03.

При этом жители Сибирского федерального округа не слишком стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте и чувствуют угрозу увольнения острее большинства других россиян (за исключением Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Сильнее прочих остаться без работы опасаются представители сфер «Инсталляция и сервис», «Высший менеджмент» и «Закупки».

«39% россиян, в том числе, и респонденты из СФО, признались, что готовы пойти на снижение зарплатных ожиданий ради сохранения трудоустройства или гарантированного выхода на работу в другом месте. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года доля таких людей снизилась на 3%.

Чаще других к подобным мерам готовы прибегнуть соискатели из сфер «Некоммерческие организации», «Высший менеджмент», «Банки», - добавляет Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Также 52% российских респондентов сообщили, что рассматривают для себя поиск подработки помимо основной работы в ближайшие три месяца, еще 8% ответили, что у них уже есть подработка. Важно, что для СФО этот вопрос даже более актуален, нежели для всей России в целом.

По данным базы резюме на hh.ru с начала 2020 года, в среднем каждый пятый житель Сибирского федерального округа искал варианты трудоустройства с частичной занятостью. Больше всего таких соискателей в Томской и Новосибирской областях. Иркутская область – на четвертом месте.

«Каждый вправе распоряжаться своим свободным временем по своему усмотрению, и работодатель не может запретить работать где-то еще, если вы делаете это не в рабочие часы на основной работе.

Законодательство предусматривает исключения только для особых случаев — например, водителю запрещено работать по совместительству водителем в другом месте, потому что для безопасности перевозки ему необходим полноценный отдых. Директор компании может работать где-то еще по совместительству только с согласия собственника компании.

Госслужащие могут выполнять другую оплачиваемую работу, если это не повлечет конфликта интересов, они обязаны согласовать свои планы о параллельной работе с основным работодателем (это связано с коррупционными рисками). Если ваша ситуация не попадает под особые требования закона, то нет формальных препятствий для подработки», - добавляет Анна Осипова.