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Цены на новое и вторичное жилье в Иркутской области выросли на 3,4 и 2,1 процента

12 февраля 2020

По данным Иркутскстата, под конец 2019 года цены на первичном рынке жилья выросли на 3,4% и составили 60415 за кв. м. Повысилась цена и на вторичном рынке - на 2,1%, в 4 квартале 2019 года она составила 46458 за кв. м. 

В 4 квартале 2019 года цены на первичном рынке жилья Иркутской области повысились по сравнению с предыдущим кварталом на 3,4%, в том числе на квартиры улучшенного качества – на 3%, среднего качества – на 6,6%. Средняя стоимость жилья составила 60415 рубля за 1 кв. м. общей площади. 

Средняя цена жилья на вторичном рынке повысилась за квартал на 2,1% и составила 46458 рублей за 1 кв. м общей площади.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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