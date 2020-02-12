Цены на новое и вторичное жилье в Иркутской области выросли на 3,4 и 2,1 процента

По данным Иркутскстата, под конец 2019 года цены на первичном рынке жилья выросли на 3,4% и составили 60415 за кв. м. Повысилась цена и на вторичном рынке - на 2,1%, в 4 квартале 2019 года она составила 46458 за кв. м.

В 4 квартале 2019 года цены на первичном рынке жилья Иркутской области повысились по сравнению с предыдущим кварталом на 3,4%, в том числе на квартиры улучшенного качества – на 3%, среднего качества – на 6,6%. Средняя стоимость жилья составила 60415 рубля за 1 кв. м. общей площади.

Средняя цена жилья на вторичном рынке повысилась за квартал на 2,1% и составила 46458 рублей за 1 кв. м общей площади.