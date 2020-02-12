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ВСЖД направит на ремонт железнодорожных переездов в 2020 году 41,5 млн рублей

12 февраля 2020

Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД) в 2020 году направит 41,5 миллиона рублей на модернизацию переездов для повышения безопасности движения поездов, сообщает пресс-служба организации.

Капитальный ремонт будет произведен на участках Ангасолка – Слюдянка на 5302-м километне, Иркутск-Сортировочный – Нефтебаза и на станции Анзеби на 294-м километре.

Там уложат новый резинотехнический настил, заменят сигнальные знаки, автоматические устройства заграждения, которые представляют собой металлические плиты, преграждающие путь автотранспорту при приближении поезда, а также проведут капитальный ремонт асфальтового покрытия.

Ещё на 20 переездах будут модернизированы системы освещения и автоматической светофорной сигнализации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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