Жители Приангарья в 2019-м заплатили на 4% налогов больше, чем годом ранее – 451 млрд рублей

Жители Иркутской области в 2019 году заплатили 451 миллиард рублей налогов, что на 4% больше, нем в 2018-м, сообщается на сайте ФНС.

Доля налоговых платежей в сумме валового регионального продукта в 2019 году составила более 31%.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 280 миллиардов рублей или 62%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 158 миллиардов рублей или 35%, в том числе в доходы местных бюджетов – около 27 миллиардов рублей.

В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено акцизов на нефтепродукты на 13 миллиардов рублей или почти 3%.

Обеспечены положительные темпы поступлений в бюджеты всех уровней.