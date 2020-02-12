Средняя цена купленной в январе недвижимости в Иркутской области составила 1,9 млн руб.

Средняя цена прав на помещения в регионе, согласно ценам, указанным в договорах купли-продажи недвижимости, составила в январе 1,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области.

Средняя цена зданий и сооружений, на которые были зарегистрированы права в прошлом месяце, составила 1,7 миллиона и 1,3 миллиона рублей соответственно.

Машино-места приобретались в среднем за 773 тысячи рублей, земельные участки – за 600 тысяч рублей.

«Приведённые цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учёта характеристик объекта недвижимого имущества», – отмечается в сообщении.