Мост через Бирюсу в Иркутской области за 1 млрд рублей отремонтируют к концу года

Железнодорожный мост через реку Бирюса, расположенный в Тайшетском районе Иркутской области, отремонтируют к концу 2020 года. Общий объём инвестиций составляет более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ВСЖД.

В настоящее время началась замена пролётных строений. Всего их будет установлено шесть общей длиной более 377 метров.

Для проведения работ возведены специальные временные конструкции, на которых установлены домкраты высокой грузоподъемности. Задача этих устройств – перемещение пролётных строений.

Проект реализуется в рамках программы модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Реконструкция моста началась в мае 2019 года. В настоящее время капитальный ремонт опор и других конструктивных частей сооружения выполнен почти на 75%.

К концу текущего года наряду с заменой пролётных строений будет обустроена инфраструктура моста. На деревянных шпалах будет уложен бесстыковый путь на железобетонном основании. Строители проведут также укрепительные работы земляного полотна на подъездах к мосту.