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В 2019 году импорт легковых автомобилей в Россию вырос на 3%

12 февраля 2020

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2019 года увеличился на 3,2% до 302,5 тыс. машин, об этом сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России (ФТС).

В Россию ввезли легковых автомобилей на 7 млрд 906,1 млн долларов. При этом в декабре было импортировано 26,3 тыс. машин (+2,6% к ноябрю) на 709,8 млн долларов.

Экспорт легковых автомобилей из России за 2019 год увеличился на 16,7% и составил 109,4 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 603,9 млн долларов. При этом в декабре на внешние рынки было отправлено 7,8 тыс. автомобилей (+8,5% ноябрю) на 125,4 млн долларов.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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