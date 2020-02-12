Для большей части женщин карьера играет важную роль при выборе партнера

Сервис Работа.ру выяснил, какую роль в личной жизни жителей России играет успешная карьера.

40% респондентов отметили, что успешная карьера партнера важна для построения личных отношений, при этом треть опрошенных жителей России на это внимания не обращают.

Хорошая карьера при выборе пары значимую роль играет для женской аудитории — так ответили 45% опрошенных женщин. Лишь 28% респондентов-женщин ответили, что для них такой фактор не важен.

Среди мужчин — противоположная ситуация: 42% из них не уделяют внимания карьере партнера в личной жизни, а влияние успешной карьеры отметили 32% опрошенных мужчин.

Однако при ответе на вопрос, могут ли проблемы в карьере стать причиной расставания, все жители России (и мужчины, и женщины) проявили единодушие — для 91% респондентов это не будет поводом для разрыва.

В исследовании приняли участие более 4700 пользователей сервиса из всех регионов России.