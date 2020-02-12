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НБКИ открыл заемщикам бесплатный доступ к Персональному кредитному рейтингу

12 февраля 2020

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) предоставит всем гражданам РФ возможность бесплатного неограниченного доступа к Персональному кредитному рейтингу (ПКР). 

Решение принято в целях поддержки усилий государства и банковского сообщества по улучшению кредитного здоровья российских заемщиков – физических лиц и повышению уровня финансовой грамотности.

Таким образом, ПКР становится услугой, абсолютно доступной для субъектов кредитных историй. До этого они могли бесплатно получать рейтинг не более двух раз в год.  

Постоянный доступ к значению ПКР поможет потенциальному клиенту оценить свои шансы на получение кредита в финансовых организациях, а также понять, как добросовестное финансовое поведение (например, своевременное обслуживание кредитов) улучшает показатели рейтинга. Это сделает более «зримым» поведение массового потребителя банковских продуктов, повысит его финансовую и социальную мобильность, позволит лучше понимать решения, принимаемые банками в отношении заемщиков.  

Сегодня в НБКИ сконцентрировано 430 млн записей кредитных историй, содержащих сведения о 100 млн заемщиков, то есть все экономически активное население России получит свободный доступ к ПКР. Максимально быстро и удобно получить рейтинг можно на сайте НБКИ 

Персональный кредитный рейтинг (ПКР) рассчитывается НБКИ индивидуально для каждого заемщика на основании его кредитной истории. Рейтинг выставляется в диапазоне от 300 до 850 баллов. Чем больше числовое значение рейтинга, тем выше шансы заемщика на одобрение кредитной заявки и тем лучше условия кредитования.   
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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