НБКИ открыл заемщикам бесплатный доступ к Персональному кредитному рейтингу

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) предоставит всем гражданам РФ возможность бесплатного неограниченного доступа к Персональному кредитному рейтингу (ПКР).

Решение принято в целях поддержки усилий государства и банковского сообщества по улучшению кредитного здоровья российских заемщиков – физических лиц и повышению уровня финансовой грамотности.

Таким образом, ПКР становится услугой, абсолютно доступной для субъектов кредитных историй. До этого они могли бесплатно получать рейтинг не более двух раз в год.

Постоянный доступ к значению ПКР поможет потенциальному клиенту оценить свои шансы на получение кредита в финансовых организациях, а также понять, как добросовестное финансовое поведение (например, своевременное обслуживание кредитов) улучшает показатели рейтинга. Это сделает более «зримым» поведение массового потребителя банковских продуктов, повысит его финансовую и социальную мобильность, позволит лучше понимать решения, принимаемые банками в отношении заемщиков.

Сегодня в НБКИ сконцентрировано 430 млн записей кредитных историй, содержащих сведения о 100 млн заемщиков, то есть все экономически активное население России получит свободный доступ к ПКР. Максимально быстро и удобно получить рейтинг можно на сайте НБКИ.