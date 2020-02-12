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«Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска в Братск с 29 марта

12 февраля 2020

Авиакомпания «Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска в город Братск Иркутской области и обратно с 29 марта, сообщается на сайте перевозчика.

Рейсы продолжительностью 1 час 15 минут будут выполняться ежедневно. Самолёт из Красноярска будет вылетать в 15:45, из Братска – в 19:00.

Полёты по этому направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба Группы «Аэрофлот». Он станет вторым базовым аэропортом с современными самолётами Boeing 737 и SuperJet100.

«Благодаря удобному географическому расположению города, пассажирам станут доступны прямые рейсы в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов», – отмечается в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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