«Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска в Братск с 29 марта

Авиакомпания «Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска в город Братск Иркутской области и обратно с 29 марта, сообщается на сайте перевозчика.

Рейсы продолжительностью 1 час 15 минут будут выполняться ежедневно. Самолёт из Красноярска будет вылетать в 15:45, из Братска – в 19:00.

Полёты по этому направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба Группы «Аэрофлот». Он станет вторым базовым аэропортом с современными самолётами Boeing 737 и SuperJet100.

«Благодаря удобному географическому расположению города, пассажирам станут доступны прямые рейсы в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов», – отмечается в сообщении.