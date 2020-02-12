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Карантин из-за ОРВИ в школах Усолья-Сибирского продлили до 16 февраля

12 февраля 2020

Карантин из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом продлили в школах города Усолья-Сибирского Иркутской области до 16 февраля, сообщается на сайте городской администрации.

Такие меры введены из-за того, что заболеваемость детей по-прежнему превышает эпидпорог. Школьники до конца недели будут обучаться дистанционно.

Кроме того, приостановлена работа в учреждениях дополнительного образования – секциях, кружках, – расположенных на территории Усолья-Сибирского.

Предполагается, что учебный процесс в школах города начнётся 17 февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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