Недельные расходы россиян демонстрируют февральскую стабильность

На 6-й неделе объем повседневных расходов продемонстрировал небольшое падение. В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4414 рублей, что лишь на 0,1% больше, чем неделей ранее.

На 6-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи немного вырос и достиг отметки в 4414 рублей. Так, с 3 по 9 февраля среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 3 рубля больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 169 рублей или на 4%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 6-й недели оказались выше среднего значения на 15 рублей или 0,3%.

Исследовательский холдинг Ромир представляет Индекс Недельных Расходов (ИНР), который является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса.