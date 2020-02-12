Иностранцам упростили въезд на Дальний Восток

В третьем чтении Госдума приняла закон о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан в РФ по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные в Дальневосточном федеральном округе, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Распространение упрощенного порядка въезда иностранцев в РФ по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, не предусматривается, так как на железнодорожных пунктах пропуска техническая возможность проверки электронных виз отсутствует.