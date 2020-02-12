Власти Приангарья намерены реализовать проект по берегоукреплению Черемшанки за 395 млрд рублей

Власти Иркутской области планируют реализовать проект по берегоукреплению реки Черемшанки, стоимость которого оценивается в 395 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регправительства.

Финансирование на эти цели из областного и муниципального бюджетов предусмотрено, работы ведутся.

Чтобы обеспечить их в полном объёме, необходимо и федеральное финансирование, в связи с чем исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил министерству природных ресурсов и экологии региона подготовить заявку в Федеральное агентство водных ресурсов на включение объекта в программу финансирования на 2021 год.

Реализация проекта обеспечит устойчивость русла реки Черемшанки, устранит источники поступления взвешенных веществ и дальнейшее заиливание русла, предотвратит возникновение чрезвычайных ситуаций на территории города.