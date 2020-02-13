Загрузка отеля «Бурдугуз» после реновации выросла в 1,8 раза

В новогодние праздники отель был загружен на 93%, об это в интервью Газете Дело рассказал генеральный директор «Гранд Байкал» Виктор Григоров.

Отель «Бурдугуз», после реновации.

Фото предоставлено пресс-службой "Гранд Байкал"

"В реновацию отеля "Бурдугуз" компания вложила около 538 млн рублей. Компания провела не только полную реконструкцию отеля, заменив всю инженерную комплектацию, дизайн номеров, рестораны, холл, цокольный этаж, но также обновила инфраструктуру, организовав кинотеатр, караоке-клуб, соляную комнату, построила банный клуб, который пользуется большой популярностью. Реновация «Бурдугуза» дала эффект: загрузка отеля выросла в 1,8 раза", – отметил Виктор Григоров.

В ближайших планах у компании сделать в Бурдугузе ресторан местной кухни и поработать над ландшафтным дизайном территории.