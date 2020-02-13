По итогам 2019 года новый бизнес Райффайзен-Лизинг вырос на 67%

Лизинговый портфель Райффайзен-Лизинг в 2019 году вырос на 48% и достиг 27 млрд рублей по стандартам РСБУ. Основными драйверами роста бизнеса стали сегменты строительной техники (+50%), грузового автотранспорта (+30%), легковых автомобилей (25%), железнодорожной отрасли, складского оборудования и недвижимости. Общий объем нового бизнеса вырос на 67%.

В 2019 году Райффайзен-Лизинг запустил онлайн-платформу для работы с малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Прямое подключение дилеров и брокеров к платформе обеспечило возможность подписания договоров лизинга непосредственно в автосалоне, что обеспечило значительный рост клиентов в сегменте малого бизнеса.

«Наши клиенты могут профинансировать приобретение любых видов активов, от автомобилей до сложного технологического оборудования, а также недвижимости, – отметил Виталий Милованов, генеральный директор Райффайзен-Лизинг. – Наша цель, работая в тесной связи с банком, обеспечивать клиентам индивидуальный подход и легкость проведения сделок, в том числе за счет их полной цифровизации в ряде сегментов».

Подробности о лизинговых программах, доступных представителям малого, среднего и крупного бизнеса, доступны на сайте.