Freedom Holding Corp. увеличил выручку за третий квартал 2019 года на 12%

Freedom Holding Corp. (далее по тексту – Холдинг) сообщает о финансовых результатах за третий квартал 2020 фискального года, завершившийся 31 декабря 2019 года.

За указанный период Холдинг улучшил ряд финансовых показателей. На 12% выросла выручка по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Основной драйвер позитивной динамики выручки – рост комиссионных доходов за третий квартал на 68% (с $12,3 млн до $20,6 млн). Одновременно произошло уменьшение чистой прибыли по торговым ценным бумагам на $5,2 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, согласно опубликованной отчетности, активы Холдинга выросли на $172 млн по сравнению с 31 марта 2019 года. Таким образом, на 31 декабря активы превышают $523 млн. Вырос и объем собственных средств – с $118 млн на конец марта 2019 до $142 млн на конец декабря 2019-го.

В отчетности зафиксирован рост расходов Холдинга, связанный с расширением филиальной сети в государствах присутствия, а также с увеличением расхода по комиссиям ввиду роста количества клиентов и объема совершаемых ими сделок.

Холдинг также сообщает об увеличении клиентской базы до 133 тысяч человек по состоянию на 31 декабря 2019-го.

Комментируя отчетность, глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов подчеркнул: «Обновленная отчетность отражает наши ожидания. В прошлом году мы проделали большую работу по структуризации бизнеса, мы также продолжили активный рост практически во всех государствах присутствия. Из достижений отдельно отмечу дальнейший рост клиентской базы Freedom Holding Corp.: уже более 133 тысяч клиентов по всему миру доверяют нам, и это свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении».

Справка:

Для Холдинга фискальный 2019 год завершился 31 марта 2019 года, фискальный 2020 год закончится 31 марта 2020-го.

Freedom Holding Corp. – международный публичный холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги в Восточной Европе и Центральной Азии.

ООО ИК «Фридом Финанс» – российская часть Freedom Holding Corp., представлена офисом в Москве и 32 российских регионах. Уставный капитал – 3 млрд руб.

На сегодняшний день акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, Санкт-Петербургской бирже и на Казахстанской фондовой бирже.