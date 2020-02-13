Власти планируют направить 63 млн рублей на ремонт ДК в Черемхово

Администрация города Черемхово Иркутской области подготовила проектно-сметную документацию и подала заявку в министерство культуры и архивов региона на ремонт Дома культуры имени Горького. Общая стоимость работ составит 63 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регправительства.

В местном бюджете предусмотрены средства для софинансирования – 5 миллионов рублей. Решается вопрос выделения субсидии из областного бюджета в размере 57,9 миллиона рублей.

Здание, которое планируют ремонтировать, было построено в 1958 году. Сейчас в ДК в неудовлетворительном состоянии находятся внутренние инженерные коммуникации, требуется ремонт фасада с заменой окон, обновление внутренних интерьеров помещений для кружковой работы, библиотеки, читального зала.

Капремонт здания планируется провести в 2021 году.

В Доме культуры работают 22 творческих объединения, в год учреждение посещают 33 тысячи человек.