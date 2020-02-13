Полиция задержала иркутянина, сдававшего несуществующую недвижимость жителям пяти регионов

Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Иркутска по подозрению в сдаче в аренду несуществующей недвижимости жителям пяти регионов страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Приангарью.
По версии следствия, от противоправных действий афериста пострадали жители Москвы, Новгородской и Липецкой областей, Республик Бурятия и Саха (Якутия).
Установлено, что мужчина создавал объявления о сдаче в аренду квартир, фотографии которых находил в Интернете, на одной из популярных онлайн площадке. Мужчина назначал цену ниже рыночной и рассказывал потенциальным арендаторам, что на жилье много претендентов.
Чтобы жилплощадь досталась именно позвонившему, предполагаемый мошенник предлагал ему перевести предоплату, а, получив деньги, прекращал общение с ним.
Также подозреваемый создавал на том же сайте объявления о продаже цифровой техники и стайлеров для укладки волос и получал от потенциальных покупателей предоплату за товар, которого у него не было.
В настоящее время точная сумма ущерба устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и активно сотрудничает со следствием.