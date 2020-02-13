Врачу больницы в Бодайбо дали 2,5 года условного срока за обман пациентов на 205 тыс. рублей

Бодайбинский городской суд Иркутской области приговорил врача местной больницы к 2,5 года лишения свободы условно за обман пациентов на 205 тысяч рублей, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что офтальмолог районной больницы сообщал пациентам, что может за деньги поспособствовать в признании их инвалидами и получении причитающихся соцвыплат.

«После получения обманным путём от 5 граждан денежных средств, врач обещанных действий не совершал и не мог их совершить, так как это не относится к его компетенции», – отмечает прокуратура.

Врач признан виновным по уголовной статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».

Помимо условного, ему назначено 2 года испытательного срока.