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Банк «Приморье»: Два месяца с Дальневосточной ипотекой

13 февраля 2020

Более 65 заявок на Дальневосточную ипотеку обработали сотрудники Ипотечного центра Банка «Приморье» за два месяца работы этой программы. Шесть кредитов уже выданы, также подписано двенадцать договоров с клиентами, в ближайшее время они получат средства на приобретение нового жилья. В целом, как отмечают в Ипотечном центре Банка «Приморье», большинство решений по заявкам на двухпроцентную ипотеку — положительные.

Напомним, что в рамках данной программы молодые семьи могут получить кредиты до 6 миллионов рублей на покупку квартиры по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Претендовать на такие кредиты могут молодые семьи, где возраст каждого заемщика не превышает 35 лет, либо родители до 35 лет (включительно) с ребенком не старше 18 лет, если речь идет о приобретении квартиры, готового дома или его строительства. Данные ограничения по возрасту не относятся к владельцам Дальневосточного гектара, которые также могут воспользоваться данной программой и построить дом на своем гектаре.

— В Банк «Приморье» за кредитом по Дальневосточной ипотеке в основном обращаются молодые семьи без детей или с одним ребенком, — комментирует руководитель Ипотечного центра ПАО АКБ «Приморье» Виктория Подоба. — Средняя запрашиваемая нашими клиентами сумма кредита в рамках программы составляет 4,1 млн. рублей. Безусловно, клиенты рассматривают и квартиры большей площади, многие ориентируются на максимальную сумму кредита — шесть миллионов рублей. В основном покупают недвижимость по договорам долевого участия или купли-продажи непосредственно от компаний-застройщиков. Так, мы уже оформили ипотечные кредиты на покупку квартир во Владивостоке, Находке, с. Вольно-Надеждинское, еще одна семейная пара из Уссурийска приобрела квартиру во Владивостоке.

Специалисты Ипотечного центра Банка «Приморье» рекомендуют клиентам, готовящим документы на рассмотрение, обратить внимание на следующие моменты перед их подачей:

  • Если клиент находится в браке, заявка на ипотечных кредит должна быть оформлена от обоих супругов (оба предоставляют паспорта, СНИЛС, заполняют согласия на обработку персональных данных и проверку кредитной истории). Возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет включительно.
  • Наличие СНИЛС для подачи документов на Дальневосточную ипотеку — обязательное условие.
  • Есть дети? Обязательно приложите к заявке свидетельства об их рождении.
  • При трудоустройстве на текущем месте более года справка о доходах должна быть предоставлена не менее чем за 12 полных месяцев.
  • Срок действия справки о доходах — 1 (один) месяц, за исключением случаев, когда справка представлена за предшествующий календарный год.
  • Копия трудовой книжки должна быть заверена работодателем, на каждой странице копии должны быть: надпись «копия верна», дата заверения, ФИО, должность, подпись заверителя, а также печать организации-работодателя. На последней странице копии трудовой обязательно должна стоять запись «работает по настоящее время», которая также заверяется работодателем.
  • Если дохода одного из супругов достаточно, второй может не подтверждать доход и занятость. Но важно понимать, что в рамках Дальневосточной ипотеки заемщики страхуются пропорционально доходу, страховой полис для женщин часто обходится дешевле, чем для мужчин, поэтому в ряде случаев подтверждение дохода обоими супругами оправдано.
  • При оценке платежеспособности из дохода клиентов будут вычитаться платежи по существующим кредитам и кредитным картам (платеж по кредитным картам определяется как 8% от лимита карты, даже если ей не пользуются). Поэтому, если кредитные обязательства есть и их много, клиенту стоит задуматься, какие из них он сможет закрыть. Отметим, что закредитованность клиентов и отрицательная кредитная история — одни из частых причин отказа в выдаче ипотеки.
  • Доход заемщика-мужчины в возрасте до 27 лет может учитываться только при наличии военного билета.

Стоит отметить, что перечень способов подтверждения дохода и занятости достаточно обширен: для сотрудников по найму это могут быть трудовая книжка и справка 2-НДФЛ или справка по форме Банка, для моряков, работающих под иностранным флагом, — справка из крюинга и выписка по банковскому счету, для собственников бизнеса — налоговые декларации и документы, подтверждающие оплату дохода. Также у всех категорий клиентов при наличии первоначального взноса в размере от 35% есть возможность воспользоваться опцией «Легкая ипотека» — когда доход и занятость документально не подтверждаются, а данные о трудовой деятельности и доходе указываются лишь в анкете. При подаче заявки с использованием данной опции плюсом будет предоставление документов об имеющихся у клиентов активах.

— Мы настоятельно рекомендуем внимательно изучить этот чек-лист и самостоятельно проверить пакет документов на корректность и полный комплект перед подачей в Ипотечный центр, -добавляет Виктория Подоба. — Это позволит клиентам избежать доработок и получить решение по заявке в максимально короткие сроки.

Получить развернутую консультацию по Дальневосточной ипотеке, а также другим ипотечным программам Банка «Приморье», клиенты могут по телефону Контакт-центра: 8 800 200 20 86 (круглосуточно и бесплатно), а также по номеру WhatsApp: +7 964 446 99 11, в офисах Банка «Приморье». Подать заявку на ипотеку можно в Мобильном приложении, на сайте и в офисах Банка «Приморье».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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