Банк «Приморье»: Два месяца с Дальневосточной ипотекой

Более 65 заявок на Дальневосточную ипотеку обработали сотрудники Ипотечного центра Банка «Приморье» за два месяца работы этой программы. Шесть кредитов уже выданы, также подписано двенадцать договоров с клиентами, в ближайшее время они получат средства на приобретение нового жилья. В целом, как отмечают в Ипотечном центре Банка «Приморье», большинство решений по заявкам на двухпроцентную ипотеку — положительные.

Напомним, что в рамках данной программы молодые семьи могут получить кредиты до 6 миллионов рублей на покупку квартиры по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Претендовать на такие кредиты могут молодые семьи, где возраст каждого заемщика не превышает 35 лет, либо родители до 35 лет (включительно) с ребенком не старше 18 лет, если речь идет о приобретении квартиры, готового дома или его строительства. Данные ограничения по возрасту не относятся к владельцам Дальневосточного гектара, которые также могут воспользоваться данной программой и построить дом на своем гектаре.

— В Банк «Приморье» за кредитом по Дальневосточной ипотеке в основном обращаются молодые семьи без детей или с одним ребенком, — комментирует руководитель Ипотечного центра ПАО АКБ «Приморье» Виктория Подоба. — Средняя запрашиваемая нашими клиентами сумма кредита в рамках программы составляет 4,1 млн. рублей. Безусловно, клиенты рассматривают и квартиры большей площади, многие ориентируются на максимальную сумму кредита — шесть миллионов рублей. В основном покупают недвижимость по договорам долевого участия или купли-продажи непосредственно от компаний-застройщиков . Так, мы уже оформили ипотечные кредиты на покупку квартир во Владивостоке, Находке, с. Вольно-Надеждинское , еще одна семейная пара из Уссурийска приобрела квартиру во Владивостоке.

Специалисты Ипотечного центра Банка «Приморье» рекомендуют клиентам, готовящим документы на рассмотрение, обратить внимание на следующие моменты перед их подачей:

Если клиент находится в браке, заявка на ипотечных кредит должна быть оформлена от обоих супругов (оба предоставляют паспорта, СНИЛС, заполняют согласия на обработку персональных данных и проверку кредитной истории). Возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет включительно.

Наличие СНИЛС для подачи документов на Дальневосточную ипотеку — обязательное условие.

Есть дети? Обязательно приложите к заявке свидетельства об их рождении.

При трудоустройстве на текущем месте более года справка о доходах должна быть предоставлена не менее чем за 12 полных месяцев.

Срок действия справки о доходах — 1 (один) месяц, за исключением случаев, когда справка представлена за предшествующий календарный год.

Копия трудовой книжки должна быть заверена работодателем, на каждой странице копии должны быть: надпись «копия верна», дата заверения, ФИО, должность, подпись заверителя, а также печать организации-работодателя . На последней странице копии трудовой обязательно должна стоять запись «работает по настоящее время», которая также заверяется работодателем.

. На последней странице копии трудовой обязательно должна стоять запись «работает по настоящее время», которая также заверяется работодателем. Если дохода одного из супругов достаточно, второй может не подтверждать доход и занятость. Но важно понимать, что в рамках Дальневосточной ипотеки заемщики страхуются пропорционально доходу, страховой полис для женщин часто обходится дешевле, чем для мужчин, поэтому в ряде случаев подтверждение дохода обоими супругами оправдано.

При оценке платежеспособности из дохода клиентов будут вычитаться платежи по существующим кредитам и кредитным картам (платеж по кредитным картам определяется как 8% от лимита карты, даже если ей не пользуются). Поэтому, если кредитные обязательства есть и их много, клиенту стоит задуматься, какие из них он сможет закрыть. Отметим, что закредитованность клиентов и отрицательная кредитная история — одни из частых причин отказа в выдаче ипотеки.

Доход заемщика-мужчины в возрасте до 27 лет может учитываться только при наличии военного билета.

Стоит отметить, что перечень способов подтверждения дохода и занятости достаточно обширен: для сотрудников по найму это могут быть трудовая книжка и справка 2-НДФЛ или справка по форме Банка, для моряков, работающих под иностранным флагом, — справка из крюинга и выписка по банковскому счету, для собственников бизнеса — налоговые декларации и документы, подтверждающие оплату дохода. Также у всех категорий клиентов при наличии первоначального взноса в размере от 35% есть возможность воспользоваться опцией «Легкая ипотека» — когда доход и занятость документально не подтверждаются, а данные о трудовой деятельности и доходе указываются лишь в анкете. При подаче заявки с использованием данной опции плюсом будет предоставление документов об имеющихся у клиентов активах.

— Мы настоятельно рекомендуем внимательно изучить этот чек-лист и самостоятельно проверить пакет документов на корректность и полный комплект перед подачей в Ипотечный центр, -добавляет Виктория Подоба. — Это позволит клиентам избежать доработок и получить решение по заявке в максимально короткие сроки.