ВТБ подписал сделку по продаже акций Tele2 «Ростелекому»

Банк ВТБ и консорциум инвесторов заключил с ПАО «Ростелеком» ряд юридически обязывающих соглашений по продаже 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). После регистрации изменений группе «Ростелеком» будет принадлежать 100% уставного капитала Tele2 Россия.

В соответствии с ранее утвержденной структурой сделки были подписаны:

договор мены 10,0% долей в Tele2 Россия на 10,0% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» — дочерней компании ПАО «Ростелеком».; сумма договора составляет 24 млрд рублей;

договор купли-продажи 45% долей в уставном капитале Tele2 Россия; сумма договора составляет 108 млрд рублей;

другие необходимые для сделки юридические документы и соглашения.

Андрей Костин, Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО), сказал: «Участие в капитале Tele2 стало выгодной инвестицией для ВТБ. C момента приобретения акций компании в 2013 году компания Tele2 превратилась из нишевого игрока в федерального мобильного оператора. Продажа доли в Tele2 предоставила Банку уникальную возможность стать крупным акционером компании «Ростелеком», которая после сделки превращается в крупнейшего в стране интегрированного оператора цифровых услуг с уникальными конкурентными преимуществами. Инфраструктура, компетенции и технологическая платформа компании позволяют реализовывать самые сложные цифровые проекты в масштабах всей страны. В этой сфере мы рассчитываем на большой синергетический эффект от нашего сотрудничества с «Ростелекомом».

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил: «Мы вышли на финишную прямую реализации комплексной сделки по консолидации 100% Tele2 Россия, самого динамичного и успешного игрока на российском рынке мобильных услуг. Это значимое событие призвано закрепить лидирующее положение „Ростелекома“ на рынке цифровых услуг. В ближайшее время обновится стратегия развития „Ростелекома“, мы скорректируем наши ключевые цели — среди них развитие новых технологий и продуктов, в частности — 5G. Сочетание крупнейших в стране оптоволоконной сети и абонентской базы, которыми обладает „Ростелеком“, и компетенций команды Tele2 в построении и развитии мобильного бизнеса позволят создать уникальную телекоммуникационную платформу, не имеющую аналогов на российском рынке.

Результатом сделки станет пополнение экосистемы „Ростелекома“ новыми сервисами, услугами и предложениями, что будет способствовать улучшению финансовых показателей, повысит конкурентоспособность и рентабельность бизнеса в целом, поможет не только привлекать новых клиентов, но и сохранять их доверие на долгие годы.

Помимо этого, в результате сделки Банк ВТБ с партнерами станут нашими акционерами, что обеспечит привлечение в капитал „Ростелекома“ крупного долгосрочного инвестора, заинтересованного в росте капитализации компании».