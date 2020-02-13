ПСБ начал выдавать кредиты по программе «Дальневосточная ипотека»

ПСБ принимает участие в реализации государственной программы «Дальневосточная ипотека». Она разработана для молодых семей, которые смогут оформить ипотеку по ставке 2% годовых на весь срок кредитования.

Средства предоставляются на приобретение квартиры от застройщика на первичном и вторичном рынках в Дальневосточном федеральном округе.

Кредит в ПСБ можно получить на срок от 3 до 20 лет в размере от 500 тыс. до 6 млн рублей. Размер первоначального взноса установлен на уровне не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья. Оформить льготную ипотеку можно до конца 2024 года.

«Ипотека под 2% - это уникальная государственная программа для развития Дальнего Востока. Она нацелена на удержание молодых специалистов. Возможность приобрести собственное жилье на льготных условиях является для них серьезным стимулом реализовывать свой потенциал в регионе», — говорит Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.

Стать участниками программы могут граждане России в возрасте до 35 лет, состоящие в браке или же имеющие детей в возрасте не старше 18 лет.