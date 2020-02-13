Кобзев пообещал каждому муниципалитету Приангарья по 2 млн руб. на благоустройство памятных мест

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил выделить каждому муниципалитету региона по 2 миллиона рублей на благоустройство памятных мест и общественных пространств, сообщает пресс-служба регправительства.

«Я уже посетил несколько муниципалитетов. По итогам поездок могу сказать, что практически в каждом есть проблемы, связанные с благоустройством, в том числе памятных мест. Этот год у нас юбилейный, и мы должны достойно подготовиться к празднику не только в областном центре», – приводятся в сообщении слова Кобзева.

Деньги могут быть потрачены как на существующие мемориалы или общественные пространства, связанные с героями либо событиями Великой Отечественной войны, так и на новые.