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Депозит «Ежемесячный доход» от Связь-Банка в рейтинге выгодных вкладов

13 февраля 2020

 

«Ежемесячный доход» от Связь-Банка занял 11 место в рейтинге выгодных депозитов по версии Bankchart. Аналитики портала исследовали вклады в рублях двадцати двух ведущих российских банков сроком размещения на 3 месяца с ежемесячной выплатой процентов. 

Вклад «Ежемесячный доход» можно открыть в Связь-Банке на 91, 181 или 367 дней в рублях и долларах США и на 181 и 367 дней в евро. Процентная ставка по вкладу зависит от срока капиталовложения. По желанию клиента начисленные проценты могут быть капитализированы или перечислены на банковский счет «До востребования», банковский (текущий счет), «Накопительный счет» или банковский (текущий) счет, открытый в Банке для расчетов с использованием банковских карт.

Средняя рыночная ставка по исследуемым депозитам, по данным Bankchart, составляет на начало февраля 2020 года 4,2% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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