РСХБ назвал сферы продукции АПК с наибольшим вкладом фермеров и наибольшей рентабельностью

Эксперты Россельхозбанка проанализировали статистику Росстата и финансовую отчетность клиентов Банка - крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и выяснили, что в тройку по рентабельности для КФХ входят молочное животноводство, мясное скотоводство и выращивание зерновых и масличных культур.

«На долю фермеров приходится значительная часть объема сельхозпродукции. Так, в производстве семян подсолнечника КФХ принадлежит 33%: фактически каждая третья бутылка масла содержит в себе плоды труда многочисленных представителей малого бизнеса. Наличие хлеба на столе тоже немыслимо без участия фермеров. Ведь в объеме зерновых и зернобобовых (пшеница, рожь, гречиха, рис, горох и т.д.) КФХ принадлежит целых 29%. В целом значительна доля фермеров и в производстве других продуктов растениеводства: овощей (19%), картофеля (13%), сахарной свеклы (11%)», – рассказал заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков.

В животноводстве участие КФХ пока что гораздо скромнее – на весь скот и птицу приходится 3%, при этом с большим отрывом выделяется разведение овец и коз – почти четверть (23%) всей продукции АПК в этом сегменте. В производстве меда фермеры довольствуются пока что 4%.

Анализ показал, что рентабельность по EBITDA КФХ высока по всем категориям. В тройку лидеров вошли молоко (35%), а также растениеводство (31%) и мясное скотоводство (29%). Для сравнения, в целом рентабельность растениеводства по всем типам хозяйствующих субъектов ниже, чем в КФХ, и составляет 29%. В производстве яиц и мяса птицы рентабельность фермерских хозяйств оказалась равной – по 17% (доля КФХ в обеих сферах – по 1%).

По данным Банка, средний оборот фермерского хозяйства, занимающегося производством молока, составляет около 15 млн руб. Это позволяет содержать стадо с поголовьем численностью 100 дойных коров. Для запуска такой фермы требуется около 50 млн руб. в качестве инвестиций.

В отрасли-лидере по доле производства с/х продукции, зерновых культур и семенам подсолнечника, КФХ в среднем засеивает участок земли площадью 400 га. В данном случае запуск хозяйства обходится в среднем в 20 млн руб. Оборот достигает в среднем 12 млн руб.

«Фермерство – это достойная работа и прибыльный бизнес. К тому же КФХ поддерживают социальную стабильность на селе. Россельхозбанк накопил огромную экспертизу в работе как с уже действующими фермерами, так и теми людьми, кто только задумывается об этом. Барьеров нет. Для начинающих предпринимателей, которые участвуют в программе «Агростартап», предусмотрен инструмент поддержки «Стань фермером». Это дает возможность придать ускорение бизнесу на самом раннем его этапе», – прокомментировал Дмитрий Жиляков.