Соревнования по сноубордингу во Владивостоке пройдут при поддержке Солид Банка

16 февраля во Владивостоке пройдут соревнования по сноубордингу «FAR EAST BATTLE», генеральным партнером которых выступает Солид Банк.
Сноубординг остается одним из актуальнейших зимних видов спорта и зимнего досуга уже много лет, привлекая как профессиональных райдеров, так и любителей всех возрастов. Техники катания и дисциплины также разнообразны – одним по душе плавный слалом по склону, других же больше привлекает фристайл – экстрим и акробатика. Соревнования по экстремальным дисциплинам – джиббинг (катание и выполнение сложных элементов на трубе) и биг-аир*(прыжки с трамплина) пройдут в это воскресенье во Владивостоке при активной поддержке АО «Солид Банк» и магазина снаряжения для сноубординга и акваспорта «Snowy».
16 февраля в ЦСО «Лесная Поляна» (г. Владивосток, ул Главная, 52) состоится «FAR EAST BATTLE» в дисциплинах jibbing и bigair.*
Регламент:
12:00 – раскатка
12:30 – квалификация.
Для допуска к соревнованиям необходим шлем.
«Солид Банк – за спорт, за активность, за энергию и здоровье. Мы поддерживаем различные спортивные федерации, секции, как детские, так и взрослые, кибер-спорт, и, конечно, не могли обойти вниманием зимние виды спорта. Сноубординг остается на пике популярности уже не один десяток лет, интересно наблюдать, как происходит трансформация и развитие экстремального направления. Райдеры творят просто невообразимые вещи! Кажется, что они существуют за рамками естественнонаучных законов и плевать хотели на гравитацию – мастерство ребят завораживает, а смелость вызывает восхищение! – комментирует Председатель Правления Геннадий Фофанов. – Но, как и многие хорошие инициативы, приморский сноубординг во многом держится на плечах энтузиастов. Поэтому, мы хотим помочь ребятам, чтобы этот зрелищный вид спорта и дальше развивался в Приморье».
Чем живет приморский парковый фристайл, на чем держится и каковы дальнейшие перспективы, мы спросили у одного из идеологов направления, райдера с многолетним стажем и члена команды «2’ND RIVER CREW» – Александра Сибирина.
«Приморский сноубординг и фристайл, в том числе, на самом деле, не так молод, и развивается как отдельное направление уже более 15 лет. Раньше, конечно, фристайлеров хорошо поддерживала Федерация сноубординга: проводились соревнования, строились парки, спортсменов отправляли на соревнования в другие города. Но потом как-то все сошло на нет, и поддержание жизнедеятельности и развитие фристайла легло на плечи самих райдеров и неравнодушных к данному спорту людей.
Первый сноу-парк был построен в ЦСО «Комета». Позже нам со всем оборудованием пришлось съехать оттуда, при чем довольно далеко – в Анисимовку. Там мы строили парк своими силами на протяжении 3-х лет. Но и там остаться не получилось, пришлось искать новое место. Так мы обосновались в ЦСО «Лесная Поляна». Там нам предоставляют территорию для парка, снабжают снегом. Но возведение объектов – это, по-прежнему, наша головная боль. Нам, конечно, помогают, что-то из фигур отдала Федерация, что-то изготавливается при поддержке спонсоров – компании «Славда» и магазину снаряжения «Snowy». Ну и сами скидываемся деньгами, строим фигуры, вот, на днях пару новых перил установили, как раз к соревнованиям. Участвуют все, кто катается, кто то материально вкладывается, кто-то краску, например, приносит, кто-то физическим трудом помогает устанавливать и обслуживать фигуры.
Бесценный опыт организации соревнований я получил еще во времена членства в Федерации, теперь проводим самостоятельно, с соблюдением всех необходимых регламентов и правил. Да, во фристайле они тоже есть.
Соревнования стараемся проводить регулярно, минимум 2 раза за сезон. Но у нас зима специфическая, снега мало, а для качественных фигур необходим определенный объем. Поэтому парк всегда открывается позже начала сезона, в прошлом году, например, открылись только 19 февраля, в этом пораньше – 25 января. То есть сезон у нас очень короткий получается, чаще соревноваться просто не получается.
Несмотря на все трудности, мы полны оптимизма и планов по дальнейшему развитию, хорошо, что интерес к сноубордингу не угасает, наши ряды все время пополняются.
Благодарим Солид Банк за поддержку, за участие в развитии сноубординга! Мы очень рады, что у нас появился новый партнер, надеемся, что знакомство перерастет в крепкую дружбу. Насколько я знаю, многие ребята из банка катаются, значит, взаимопонимания мы однозначно достигнем!
Приглашаем к участию райдеров, а также зрителей – ведь мало, что может сравниться с парковым фристайлом по зрелищности!».
*для несовершеннолетних райдеров, желающих участвовать в соревнованиях, необходима расписка от родителей.