Уголовные дела возбуждены в Иркутской области из-за контрабанды леса в КНР на 40 млн рублей

Следователи Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовные дела из-за контрабанды леса из Иркутской области в Китай объёмом более 7 тысяч кубометров стоимостью около 40 миллионов рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что преступление совершали жители Иркутской области и граждане Китая путём создания фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц.

Предполагается, что подозреваемые причастны и к другим преступлениям, связанным с незаконным оборотом древесины. В настоящее время расследование дел продолжается, не исключено возбуждение новых.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура ведёт надзор за расследованием.