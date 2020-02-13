Кобзев предложил запретить продажу бестабачных никотиновых изделий на территории Приангарья

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на комитете по здравоохранению и социальной защите заксобрания региона 13 февраля предложил запретить продажу бестабачных никотиновых изделий на территории Приангарья, сообщается на сайте регправительства.

«Я считаю, что ограничить нужно не только продажу электронных сигарет, но и бестабачной никотиносодержащей продукции на территории Иркутской области. Я получаю огромное количество обращений жителей с просьбой принять меры по распространению снюсов. К сожалению, возрастает количество детей и подростков, которые употребляют данные вещества», – приводятся в сообщении слова Кобзева.

Комитет по здравоохранению и социальной защите одобрил предложенные поправки. В ближайшее время они будут рассмотрены на сессии заксобрания региона.

На сегодняшний день в 24 субъектах России уже приняты законы, запрещающие продажу бестабачных никотиновых изделий, в том числе несовершеннолетним. В трёх субъектах руководителями регионов подписаны распоряжения о запрете продажи снюсов и подобных им изделий.

По информации правительства, в 2019 году в Приангарье зарегистрировано четыре факта отравления несовершеннолетними подобными веществами: два – в Иркутском районе, один – в Иркутске, один – в Ангарске.