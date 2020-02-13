Исследователи: 67% служебных романов в России заканчиваются свадьбой

Эксперты проекта «HR Lab» и платформы «Академия Здоровья» провели исследование для аналитического центра «АльфаСтрахование. Медицина» и выяснили, что 67% сотрудников российских компаний нашли свою любовь на работе.

Исследователи опросили HR-специалистов, руководителей и сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год.

Опрос показал, что 52% сотрудников хотя бы раз заводили романтические отношения на службе, при этом у большинства такие отношения закончились свадьбой.

37% из тех, у кого был служебный роман, занимают руководящие должности, а 63% являются менеджерами среднего звена.

Чаще всего отношения завязывались во время совместных командировок – 68%, корпоративов – 20%, работой над общим проектом – 7%. Также 5% признались, что роман начался с общения и взаимных лайков в социальных сетях.

Более половины опрошенных руководителей – 52% – не против служебных романов между подчиненными, но в нерабочее время.

При этом подавляющее большинство HR-специалистов – 86% – не поддерживают романтические отношения между работниками. Основная причина – риск ухода нужного компании человека из-за «кризиса в отношениях».

«Современные жители мегаполисов настолько заняты работой, что у них зачастую просто не остаётся времени на личную жизнь вне офиса. В некоторых западных компаниях существуют правила, запрещающие отношения между коллегами, в частности, между руководителями и подчинёнными, – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – Российские компании более лояльны к служебным романам, если они не сказываются на эффективности работы сотрудников и не влияют негативно на атмосферу в коллективе».