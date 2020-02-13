Двое мужчин в Иркутской области незаконно переводили омуль на 650 тысяч рублей

Полиция Иркутской области пресекла незаконную транспортировку омуля на 650 тысяч рублей двумя жителями Приангарья, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Водитель и пассажир внедорожника, в салоне которого нашли 300 килограммов омуля, пояснили, что купили рыбу у малознакомого мужчины.

«По мнению оперативников, продукт мог направляться из посёлок Онгурен Ольхонского района в областной центр для последующей реализации», – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.