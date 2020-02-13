Новости

Двое мужчин в Иркутской области незаконно переводили омуль на 650 тысяч рублей

13 февраля 2020

Полиция Иркутской области пресекла незаконную транспортировку омуля на 650 тысяч рублей двумя жителями Приангарья, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Водитель и пассажир внедорожника, в салоне которого нашли 300 килограммов омуля, пояснили, что купили рыбу у малознакомого мужчины.

«По мнению оперативников, продукт мог направляться из посёлок Онгурен Ольхонского района в областной центр для последующей реализации», – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске
Дмитрий Брейтенбихер, ВТБ: Во что инвестируют состоятельные клиенты
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney
Какие услуги состоятельным клиентам предложит Private Banking ВТБ в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании