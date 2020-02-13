Полиция Приангарья обнаружила в салоне Mercedes-Benz 6 тысяч поддельных пачек сигарет

Сотрудники ГИБДД в Тайшетском районе Иркутской области на стационарном посту полиции «Рубеж» остановили автомобиль Mercedes-Benz, в салоне которого нашли около 6 тысяч пачек поддельных сигарет, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Согласно представленным накладным, машина ехала из Новосибирской области в город Братск. Документы на товар отсутствовали, пачки сигарет были с признаками подделки акцизных марок.

Товар изъяли прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы.

В отношении водителя машины составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения».

Сейчас полиция устанавливает организаторов поставки поддельных сигарет и их конечного получателя.