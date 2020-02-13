Шумных соседей теперь будут наказывать согласно КоАП

Россиянам официально разрешать вызывать полицию из-за громкой музыки в соседней квартире. Штраф за такое правонарушение составит 3 тыс. рублей, сообщают «Известия».

Ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в ночное время, предложили включить в новый проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). С такой инициативой в комиссию по разработке документа от имени российских регионов обратился Совет Федерации.

С учетом позиции регионов предлагается дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП еще одним составом административного правонарушения. Он будет предусматривать ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23:00 до 7:00). Наказанием станет штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей (для физического лица).

В письме, направленном в адрес межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ, уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан». К ним относятся даже слишком громкое пение или использование звуковоспроизводящих устройств.

Сейчас, чтобы правоохранители выезжали по таким вызовам, субъекты вынуждены заключать с ними дополнительные соглашения. Пока это сделала только треть из них, в остальных же законы о тишине приняты, но не работают.