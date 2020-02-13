Каждый пятый родитель против самостоятельной трудовой занятости своих детей

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил отношение родителей детей до 17 лет к тому, с какого возраста их дети должны иметь право работать самостоятельно без их разрешения.

45% родителей считают, что ребенку можно работать или заниматься бизнесом, не спрашивая разрешения родителей, с 15—17 лет. Каждый десятый полагает, что подобное решение дети могут принять уже в 13—14 лет. Позволить работать детям 9—12 лет считают допустимым 4%.

Дошкольникам и 7—8-леткам — лишь 1%: в своих комментариях родители поясняли, что ведут речь о детях-блогерах, артистах и актерах. Каждый пятый родитель против предоставления несовершеннолетним возможности работать и заниматься бизнесом.

Противников подобной перспективы среди мужчин больше, чем среди женщин (22 и 18% соответственно). Чаще всего же с критикой выступали родители в возрасте до 34 лет (25%).

Среди молодежи 14—17 лет на вопрос о возможности предоставления возможности легально заниматься бизнесом и регистрироваться в качестве самозанятых 45% отреагировали положительно, 29% — отрицательно.

«Дети должны иметь право работать с любого возраста. Если у молодого человека есть осознанная необходимость делать что-то полезное то, мы, взрослые, не вправе этому мешать. Мы можем поставить некоторые ограничения: работа не должна препятствовать получению образования. И выполняемая работа не должна ставить под угрозу здоровье молодого человека. Если речь идет об интеллектуальной работе, то сама постановка вопроса кажется странной.

Многие дети в 9-10 лет уже намного дееспособнее некоторых взрослых: они легко разбираются в том, что кредит под «всего под два процента в день» – намного дороже, чем под «десять процентов в год». Мы вообще очень сильно ограничиваем молодых людей в правах. В результате имеем кучу проблем «переходного» возраста, а потом еще и жалуемся на инфантилизм молодежи. А чего жаловаться? Мы же сами до 18 лет не позволяем людям за себя отвечать даже там, где они вполне могут это делать. А с 19 лет начинаем возмущаться тому, что молодое поколение не хочет брать на себя ни за что ответственность», - прокомментировал ситуацию вокруг самозанятых детей основатель SuperJob Алексей Захаров.

В опросе приняли участие 1600 респондентов из 305 населенных пунктов России.