ИГУ за год поднялся в рейтинге лучших вузов страны и занял 38-е место

Иркутский госуниверситет поднялся в рейтинге лучших вузов страны на 38-е место в 2020 году. В 2019-м университет размещался на 56-м месте, сообщает пресс-служба ИГУ.

Рейтинг составила система UniRank и обнародовала его в начале февраля. Всего в список вошли 373 университета России.

В сообщении отмечается, что данные системы служат ориентиром для иностранных студентов и преподавателей при получении информации о степени популярности университета в интернете.

UniRank оценивает вузы по нескольким показателям: при составлении рейтинга учитывается посещаемость сайта и её стабильность, количество ссылок, уникальных посетителей и просмотров страниц сайта вуза с компьютеров и мобильных устройств и другое.

Кроме ИГУ, в рейтинг вошли следующие вузы региона: ИРНИТУ – 68 место, ИГМУ – 205, БГУ – 236 строчка, БрГУ – 275, АнГТУ – 360 место.

В тройку лидеров вошли НИУ «Высшая школа экономики», МГУ имени Ломоносова, СПбГУ.