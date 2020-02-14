Вышел февральский номер Газеты Дело

Вышел в свет первый в 2020-м году номер Газеты Дело. Как начался новый год для строительного бизнеса и банковского сектора? Какие дивиденды принесёт реновация туристической отрасли Иркутской области и как отражается на успешности компании дизайн офиса? Какие тенденции характерны для ювелирного бизнеса в России и Сибири? Материалы на эти темы вы можете прочитать в новом выпуске Газеты Дело.

45,5 тыс. квадратных метров – столько жилья ввела ФСК «Родные берега» в 2019 году. Это абсолютный рекорд для компании за 10 лет работы. На новый год у команды – новые планы: работа по эскроу-счетам, долгосрочное партнерство с банками, строительство социальных и жилых объектов. Как дается переход на новые правила? Почему застройщик решил не ждать и наблюдать, а делать? Каким будет рост цен на новостройки в 2020-м и поможет ли отрасли дешевая ипотека? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил руководитель ФСК «Родные берега» Алексей Распутин.

Альфа-Банк в Иркутске отпраздновал 20-летний юбилей. На праздничной встрече вспоминали, с чего все начиналось, говорили о том, чем отличается банк сейчас,… и слушали рок в исполнении оперных певцов Мариинского театра. Что-что, а удивлять Альфа-Банк всегда умел! Всему «виной» особый Альфа-ген?

Иркутский бизнес все активнее выходит на международные рынки. Торговый оборот растет, а вместе с ним растут и потребности предпринимателей в качественном банковском сопровождении внешнеэкономической деятельности. Альфа-Банк – крупнейший частный банк страны – активно работает в направлении ВЭД, предлагая клиентам и новые цифровые сервисы, и выгодные тарифы, и экспертизу, и возможность решить все вопросы в режиме «единого окна». Подробнее об этом рассказала Ольга Беспечная, региональный управляющий Альба-Банка в Иркутске.

В России официально зарегистрировано 5 миллионов диабетиков, ежегодно их число увеличивается на 10%. На самом деле, эта цифра больше в два раза: многие просто не знают о своем заболевании. Один из собственников компании «МедТехСервис» давно болен диабетом и знаком с проблемой не понаслышке. Идея построить в Иркутске завод по производству диабетических тест-полосок поначалу казалась безумием: мало кто верил, что это возможно здесь, в Сибири, вдали от столичных медицинских кластеров. Но все удалось. Сегодня продукция компании востребована уже и на внешних рынках. Недавно «МедТехСервис» при участии Центра поддержки экспорта заключил контракт с Белоруссией. От старта проекта до выхода на экспорт прошло всего несколько лет. Константин Воробей, директор по развитию компании «МедТехСервис», провел экскурсию по заводу и рассказал Газете Дело, как все это стало возможным.

Расходы на ведение бизнеса продолжают расти, а факторов, ставящих под угрозу не только доходность, но и сам бизнес, становится больше. Отвечая на вызовы времени, иркутские компании все чаще обращаются к облачным технологиям. О трендах и о том, как «облака» помогают облегчить нагрузку на бизнес, рассказала Елена Ватуля, директор департамента B2B компании МТС.

«Красивая картинка» в дизайне – это лишь верхушка айсберга, говорит главный архитектор и дизайнер MAD FOX Наталья Коваль. «Под водой» остается невидимый глазу обывателя, но крайне важный пласт аналитической работы. Специалист с более чем 20-летним стажем рассказала Газете Дело, почему функционал важнее красоты, каковы потребности иркутян сегодня и как дизайн может управлять людскими потоками и менять семейные привычки.

Директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко объясняет, почему в мире финансов не надо искать удачу наугад.

Старший вице-президент ВТБ, руководитель Private Banking – Дмитрий Брейтенбихер отвечает в банке за работу с VIP-клиентами, но многим россиянам он известен в первую очередь благодаря игре «Что? Где? Когда?», в которой защищает интересы телезрителей. В конце января Дмитрий приехал в Иркутск, чтобы пообщаться с клиентами банка и торжественно открыть VIP-офис ВТБ «Байкальский». Газета Дело встретилась с Дмитрием и узнала, как удается убеждать предпринимателей и топ-менеджеров доверять сбережения ВТБ, за счет чего банк планирует удвоить базу VIP-клиентов в Иркутске, и почему для бизнесменов сегодня так актуальна тема преемственности.

В детстве Михаил Эпштейн – ювелир в четвертом поколении – совсем не мечтал об этой профессии. Увлекался авиамоделизмом, радиоэлектроникой, строил телескопы. Но дома всегда стоял верстак – в 12 лет Михаил изготовил первую брошь для мамы. Со временем ювелирное дело захватило и уже не отпустило. Сегодня Михаил Эпштейн – совладелец ювелирного дома Mousson Atelier, уникальной ювелирной компании, которая является не только постоянным участником крупнейших международных выставок в Гон-Конге и Лас-Вегасе, но и партнёром Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге. Как совсем молодой по меркам ювелирного бизнеса бренд влияет на тенденции на мировом рынке? Как ему живется среди известных ювелирных брендов, история которых насчитывает 100-250 лет? Почему Михаил любит приезжать в Сибирь, на встречи, организованные компанией SHENE ювелир, и за что любит клиентов в Сибири?

В современном мире традиция дарить драгоценности по различным поводам вовсе не канула в Лету, даже несмотря на то, что в последнее время ювелирные изделия в рейтинге популярности уступили позиции мобильным телефонам. Просто традиция, подстроившись под новые вызовы, заиграла новыми гранями, считает коммерческий директор SHENE ювелир Татьяна Писарева. Какие украшения будут в тренде в 2020 году? Как часто иркутяне делают индивидуальные заказы? И почему SHENE ювелир важно устраивать встречи клиентов с первыми лицами ведущих ювелирных домов, она рассказала Газете Дело.

Переход строительной отрасли на новый формат работы по проектному финансированию с использованием эскроу счетов, поставил перед компаниями-застройщиками вопрос скорости возведения жилых домов. Эта проблематика особенно актуальна для нашего региона, где, как известно, благоприятный строительный сезон очень ограничен климатическими условиями. Тем не менее, как утверждают сами строители, выход из ситуации есть – это применение сборного железобетона, который в Иркутской области выпускает завод «Сибавиастрой». В чём заключаются плюсы этой технологии, и есть ли у неё минусы, Газете Дело рассказал Павел Кофман, у которого за плечами огромный опыт возведения жилых домов 120-й серии.

По данным ВЦИОМ, две трети россиян хотят жить в индивидуальных домах. При этом многие из тех, кто мечтает перебраться подальше от городской суеты, имеют весьма смутное представление о том, как устроен быт за чертой мегаполиса: кто занимается обслуживаем территории, инженерной инфраструктуры, куда обращаться за помощью в случае проблем с системами жизнеобеспечения, сколько это будет стоить и т.д. Как можно решать эти вопросы с максимальным удобством для всех жителей, на примере современного коттеджного посёлка «Патроны Парк» Газете Дело рассказал руководитель девелоперской компании META_Estate Дмитрий Кузнецов.

На байкальском туристическом рынке наступило время «РЕ»: реновации, реконструкции, редевелопмента... Перемены неизбежны: качественному туристу нужен качественный продукт, достойный сервис и развитая инфраструктура. За последние годы «Гранд Байкал» инвестировал 538 млн рублей в обновление парк-отеля «Бурдугуз», 187 млн – в реновацию горно-лыжного комплекса «Гора Соболиная». В планах у компании провести масштабную реконструкцию БайкалБизнесЦентра, санатория «Электра» и построить два новых отеля в центре Иркутска. Генеральный директор «Гранд Байкал» Виктор Григоров рассказал Газете Дело, почему турпоток растет, но структура этого потока не радует, как развивать туризм на Байкале, не застраивая Ольхон и Малое море, и какой экономический эффект дает реновация отелей.

Компания «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск» уже не первый год занимается реновацией крупных гостиничных объектов на Байкале, помогая владельцам не только вдохнуть новую жизнь в старые отели, но и создать качественно иной туристический продукт. Как обновление меняет экономику проектов? Почему собственникам не стоит бояться реновации? Что дешевле и быстрее – построить новую гостиницу или кардинально изменить ту, что уже есть и работает? Об этом Газете Дело рассказал технический директор ООО «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск» Игорь Любославский.