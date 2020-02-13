Аналитики ухудшили прогноз развития экономики Китая

Для поддержания экономики на плаву Пекину потребуется столько же денег, как в кризис 2008 года, сообщает Forbes со ссылкой на исследование EIU.

Согласно новым прогнозам EIU, Коронавирус может ухудшить динамику развития китайской экономики на 0,5-1,5 п.п. и замедлить рост развитых и развивающихся рынков.

Китайская экономика на фоне эпидемии коронавируса может замедлиться в первом квартале 2020 года до 4% в годовом исчислении, а по итогам года ее темпы снизятся до 5,4% по сравнению с ожидавшимися ранее 5,9%, прогнозируют аналитики Economist Intelligence Unit. В 2019 году темпы роста ВВП КНР составили 6,1% по сравнению с 6,6% в 2018 году.

Если китайским властям не удастся взять под контроль распространение инфекции к началу марту, темпы роста КНР упадут еще сильнее — на 1,5 процентных пункта в 2020 году, пессимистичны в EIU.