Сибиряки тратят на подарки к 14 февраля около 8% от своей зарплаты

О намерении покупать подарки заявили 85% респондентов. Всего 5% опрошенных не собираются делать подарки на праздники, выяснили аналитики Авито Работы.

На подарок к 14 февраля 39% жителей Сибири готовы потратить от 1 100 до 3 000 рублей, что составляет 4%-8% от средней зарплаты по округу.

В целом по России 82% россиян планируют отмечать грядущие праздники, при этом среди женщин таких больше, чем среди мужчин – 85% против 79%. 17% мужчин и только 13% женщин еще не определились, будут ли дарить что-то близким. Среди тех, кто точно не будет ничего никому дарить, мужчин также больше, чем женщин: 4% против 3%.

В Сибирском ФО самая большая доля опрошенных (39%) готова потратить на подарок к 14 февраля от 1 000 до 3 000 рублей – это 4%-8% от средней зарплаты по округу. Чуть меньше (31%) тех, кто готов выделить на эти цели от 1 100 до 3 000 рублей, что составляет до 3% от зарплаты. Лишь 1% готовы потратить на подарок к этому празднику более 10 000 рублей - более 28% средней зарплаты.

В целом по стране мужчины чаще намерены покупать дорогие подарки, чем женщины. Тех, кто планирует обойтись самым бюджетным вариантом презента (стоимостью не более 3% от средней зарплаты), 32% среди мужчин и 42% среди женщин. При этом 8% мужчин готовы потратить на подарок от 14% до 26% зарплаты: среди женщин таких только 2%. Больше 27% зарплаты готовы потратить 4% мужчин и 1% женщин.

14% респондентов мужского пола и 4% женского затруднились ответить, сколько они потратят на подарок по случаю Дня Святого Валентина.

Опрос показал, что 23 февраля и 8 марта респонденты Сибирского ФО считают более весомыми поводами подарить дорогой подарок. 38% опрошенных готовы потратить на подарки к гендерным праздникам от 1 100 до 3 000 рублей (4-8% средней зарплаты). Еще 37% планируют расходы на презенты в размере 9-14% от среднего по округу дохода, то есть от 3 100 до 5 000 рублей.

В отношении подарков ко Дню защитника отечества и 8 марта среди россиян также наблюдается разница подходов к тратам. В целом по стране среди мужчин 39% готовы потратить на подарок до 7% зарплаты (1 100 – 3 000 рублей), 8% - от 14% до 26% и 6% - более 27%. Почти половина женщин (47%) планирует потратить на подарки до 7% дохода и лишь 5% - более 14% зарплаты.

Исследование проводилось в феврале 2020 года методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие 5 000 респондентов со всей России.