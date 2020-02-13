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Мошенник предложил иркутянину застраховать счёт от аферистов и обманул его на 420 тыс. рублей

13 февраля 2020

Полиция устанавливает личность злоумышленника, который предложил 55-летнему жителю Иркутска застраховать счёт от мошенников и обманул его на 420 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Мужчина рассказала, что на сотовый телефон пришло СМС-сообщение с информацией о блокировке его банковской карты. Через несколько минут позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил застраховать карту от мошеннических действий.

Для проведения операции требовалось перевести со своей кредитной карты 420 тысяч рублей на продиктованный аферистом счёт, якобы потом эти деньги вернутся обратно, а карта иркутянина станет застрахованной от всех случаев возможного убытка.

После завершения указанных собеседником действий деньги обратно на счёт так и не поступили. Номер телефона звонившего стал недоступен.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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