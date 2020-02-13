Самым популярным автомобилем на Дальнем Востоке стал Toyota RAV4

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей ДФО в январе 2020 года вырос на 7,5% до 1 271 единицы.

Лидером этого рынка в первый месяц года стал бестселлер марки Toyota в России кроссовер Toyota RAV4, предпочтение которому отдали 154 жителя Дальнего Востока. На втором по популярности месте - УАЗ «Патриот» (98 шт.), на третьем - внедорожник Land Cruiser Prado (74 шт.), который был самым продаваемым на территории данного округа по итогам 2019 года.

Отметим также, что в 2019 году рынок новых легковых автомобилей в ДФО продемонстрировал падение на 3,3% до 20,7 тыс. автомобилей.