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Количество жалоб на решения таможенников Сибири за год сократилось почти в 2 раза

13 февраля 2020

Количество жалоб со стороны участников внешнеэкономической деятельности на решения таможенных органов Сибири в 2019 году сократилось почти в 2 раза – до 30, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления ФТС.

В 2018 году было удовлетворено 58 жалоб. Ведомство связывает снижение с повышении уровня законности решений.

В прошлом году чаще всего поступали жалобы на решения, связанные с определением таможенной стоимости товара, а также при определении классификационного его кода.

«В общей сложности в 2019 году таможенными органами Сибирского региона рассмотрено 87 жалоб. Без удовлетворения оставлено 34 жалобы. Отказано в рассмотрении заявителям по 23 жалобам, в большинстве своём, в связи с несоблюдением требований, предъявляемых к форме и содержанию жалобы», – отмечается в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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