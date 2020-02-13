Депутат Виталий Матвейчук выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Иркутска

Заместитель председателя думы Иркутска, депутат от КПРФ Виталий Матвийчук намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра Иркутска, сообщается в официальной группе ЛКСМ РФ в соцсети «ВКонтакте».
«Об этом он заявил на встрече с молодёжью в Дискуссионном клубе «ДисМол», – отмечается в сообщении.
Мэр Иркутска будет избираться депутатами гордумы из числа кандидатов, представленных специальной комиссией, половину из которой формирует губернатор Иркутской области, половину – дума.
Полномочия действующего мэра Дмитрия Бердникова заканчиваются в марте 2020 года.