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Депутат Виталий Матвейчук выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Иркутска

13 февраля 2020

Заместитель председателя думы Иркутска, депутат от КПРФ Виталий Матвийчук намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра Иркутска, сообщается в официальной группе ЛКСМ РФ в соцсети «ВКонтакте».

«Об этом он заявил на встрече с молодёжью в Дискуссионном клубе «ДисМол», – отмечается в сообщении.

Мэр Иркутска будет избираться депутатами гордумы из числа кандидатов, представленных специальной комиссией, половину из которой формирует губернатор Иркутской области, половину – дума.

Полномочия действующего мэра Дмитрия Бердникова заканчиваются в марте 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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