Экстремальная гонка-ультрамарафон с участием спортсменов из 8 стран пройдёт на Байкале

Экстремальная гонка-ультрамарафон «Ледовый шторм – 2020» с участием спортсменов из восьми стран пройдёт с 14 по 16 февраля по льду Байкала от МРС до посёлка Листвянка Иркутского района, сообщает пресс-служба регправительства.

На соревнования приедут около 50 спортсменов из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Абакана, Нижнего Тагила, а также из Австрии, Чехии, Германии, США, Швейцарии, Монголии и Латвии.

В этом году программа трёхдневной гонки включает четыре вида. Марафонцы определят лучших в личном зачёте в соревнованиях на коньках, финских санях и велосипедах. Последняя категория предполагает и командную гонку.

Участники возьмут старт в Сахюрте. Затем продолжат движение по льду Байкала вдоль западной береговой линии.

Ночёвки спортсменов планируются в Бугульдейке и Большом Голоустном. Финишировать марафонцы будут уже в Листвянке.

В общей сложности им предстоит преодолеть 105 километров.

Победители и призёры гонки будут награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами. Кроме того, среди участников будет определён абсолютный чемпион.

«Ледовый шторм» состоится в рамках XVII Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020».