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Каждый четвертый житель Иркутска планируе отпраздновать День всех влюбленных

13 февраля 2020

В 2020 году День святого Валентина планируют отмечать 18% россиян, а 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности, выяснили компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» по результатам соцопроса, проведенного накануне Дня всех влюбленных.

Самое большое количество свадеб на тысячу жителей в 2020 году планируется в Махачкале, Санкт-Петербурге, Пензе, Нижнем Новгороде и Ульяновске. В 2019 году было зарегистрировано 917 тысяч браков — на 23 тысячи больше, чем в 2018 году. Число разводов, напротив, сократилось — с 591 тысячи в 2018 году до 528 тысяч в 2019 году.

День святого Валентина традиционно считается хорошим поводом сделать предложение. Как показал опрос, чаще всего этот праздник планируют отмечать в Астрахани, Набережных Челнах, Владивостоке, Иркутске и Барнауле. Среди молодежи в возрасте до 30 лет отмечать День всех влюбленных будут 44% опрошенных, среди респондентов старше 30 лет — 18%.

При этом в «молодежной» группе праздник намного популярнее среди девушек, чем у парней: среди тех, кто собирается делать подарки возлюбленным, на первых приходится 64%, на вторых — 36%. У респондентов старше 30 лет поздравлять своих партнеров планируют 83% женщин и 17% мужчин. А вот среди тех, кто готов вступить в романтические отношения, доминируют мужчины: в этой группе на 18% девушек приходится 82% парней.

Наиболее распространенным видом поздравлений на День всех влюбленных станут открытки — «валентинки». Далее следуют сладости, украшения и игрушки. Популярны и путешествия: больше всего влюбленных пар отправятся в путешествие, чтобы отметить праздник, из Екатеринбурга, Кирова и Ростова-на-Дону.

«Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» также проанализировали, как меняются финансовое поведение и структура расходов россиян после вступления в брак и рождения детей. Как выяснилось, семейные пары начинают больше копить и пользоваться инвестиционными инструментами. Так, семьи с детьми в 3 раза увеличивают вложения в ПИФы, а свою жизнь страхуют 15% семей против 3% одиночек.

Опрос накануне Дня всех влюбленных проводился среди респондентов 20–45 лет в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 400 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.

Доля респондентов, заявивших о намерении вступить в брак или не исключающих, что вступят в брак в 2020 году

1

Махачкала

10%

2

Санкт-Петербург

7%

3

Пенза

6%

4

Нижний Новгород

6%

5

Ульяновск

6%

6

Оренбург

5%

7

Самара

5%

8

Астрахань

5%

9

Омск

5%

10

Волгоград

5%

11

Воронеж

5%

12

Краснодар

5%

13

Тольятти

5%

14

Липецк

4%

15

Тюмень

4%

16

Ростов-на-Дону

4%

17

Новокузнецк

4%

18

Казань

4%

19

Новосибирск

4%

20

Рязань

4%

21

Саратов

4%

22

Екатеринбург

4%

23

Москва

4%

24

Барнаул

4%

25

Челябинск

4%

26

Набережные Челны

4%

27

Уфа

4%

28

Ярославль

4%

29

Иркутск

4%

30

Томск

4%

31

Кемерово

3%

32

Красноярск

3%

33

Пермь

3%

34

Киров

3%

35

Хабаровск

3%

36

Ижевск

3%

37

Владивосток

3%

 

Доля взрослых жителей в городах, намеренных отпраздновать День всех влюбленных

 

1

Астрахань

25%

2

Набережные Челны

25%

3

Владивосток

25%

4

Иркутск

23%

5

Барнаул

22%

6

Томск

22%

7

Хабаровск

22%

8

Уфа

21%

9

Красноярск

21%

10

Новосибирск

21%

11

Новокузнецк

21%

12

Кемерово

20%

13

Ижевск

20%

14

Пермь

20%

15

Ульяновск

20%

16

Ростов-на-Дону

19%

17

Казань

19%

18

Омск

19%

19

Челябинск

19%

20

Екатеринбург

19%

21

Киров

19%

22

Волгоград

19%

23

Краснодар

18%

24

Оренбург

18%

25

Пенза

18%

26

Ярославль

18%

27

Самара

17%

28

Тольятти

17%

29

Воронеж

17%

30

Саратов

17%

31

Тюмень

17%

32

Нижний Новгород

16%

33

Липецк

15%

34

Москва

15%

35

Рязань

14%

36

Санкт-Петербург

14%

37

Махачкала

10%

 

Использование финансовых продуктов в зависимости от наличия семьи и детей

Финансовый продукт

Одинокие

Семейные пары
с детьми

Банковский вклад в рублях

45%

49%

Страхование при выезде за рубеж

37%

40%

Кредит на приобретение квартиры

14%

24%

Страхование автомобиля (КАСКО)

15%

19%

Добровольное медицинское страхование за счет предприятия

15%

16%

Вложения в недвижимость с целью дальнейшей перепродажи

20%

15%

Добровольное медицинское страхование за счет страхователя

10%

13%

Страхование квартиры

10%

12%

Кредит на приобретение автомобиля

4%

10%

Банковский вклад в валюте

6%

8%

Страхование жизни на год или несколько лет без накопления

2%

6%

Ценные бумаги (акции, облигации и т. д.)

2%

6%

Пенсионное страхование за счет страхователя

3%

5%

Долгосрочное накопительное страхование собственной жизни

1%

5%

Страхование дачи, загородного дома

3%

5%

Кредит на покупку дома, дачи

1%

5%

Долгосрочное накопительное страхование жизни детей (к совершеннолетию, на обучение)

0%

4%

Пенсионное страхование за счет предприятия

4%

4%

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)

1%

3%

Страхование домашнего имущества

1%

2%

Страхование от несчастного случая за счет страхователя

1%

2%

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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