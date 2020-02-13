Каждый четвертый житель Иркутска планируе отпраздновать День всех влюбленных

В 2020 году День святого Валентина планируют отмечать 18% россиян, а 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности, выяснили компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» по результатам соцопроса, проведенного накануне Дня всех влюбленных.
Самое большое количество свадеб на тысячу жителей в 2020 году планируется в Махачкале, Санкт-Петербурге, Пензе, Нижнем Новгороде и Ульяновске. В 2019 году было зарегистрировано 917 тысяч браков — на 23 тысячи больше, чем в 2018 году. Число разводов, напротив, сократилось — с 591 тысячи в 2018 году до 528 тысяч в 2019 году.
День святого Валентина традиционно считается хорошим поводом сделать предложение. Как показал опрос, чаще всего этот праздник планируют отмечать в Астрахани, Набережных Челнах, Владивостоке, Иркутске и Барнауле. Среди молодежи в возрасте до 30 лет отмечать День всех влюбленных будут 44% опрошенных, среди респондентов старше 30 лет — 18%.
При этом в «молодежной» группе праздник намного популярнее среди девушек, чем у парней: среди тех, кто собирается делать подарки возлюбленным, на первых приходится 64%, на вторых — 36%. У респондентов старше 30 лет поздравлять своих партнеров планируют 83% женщин и 17% мужчин. А вот среди тех, кто готов вступить в романтические отношения, доминируют мужчины: в этой группе на 18% девушек приходится 82% парней.
Наиболее распространенным видом поздравлений на День всех влюбленных станут открытки — «валентинки». Далее следуют сладости, украшения и игрушки. Популярны и путешествия: больше всего влюбленных пар отправятся в путешествие, чтобы отметить праздник, из Екатеринбурга, Кирова и Ростова-на-Дону.
«Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» также проанализировали, как меняются финансовое поведение и структура расходов россиян после вступления в брак и рождения детей. Как выяснилось, семейные пары начинают больше копить и пользоваться инвестиционными инструментами. Так, семьи с детьми в 3 раза увеличивают вложения в ПИФы, а свою жизнь страхуют 15% семей против 3% одиночек.
Опрос накануне Дня всех влюбленных проводился среди респондентов 20–45 лет в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 400 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.
Доля респондентов, заявивших о намерении вступить в брак или не исключающих, что вступят в брак в 2020 году
|
Махачкала
|
10%
|
2
|
Санкт-Петербург
|
7%
|
3
|
Пенза
|
6%
|
4
|
Нижний Новгород
|
6%
|
5
|
Ульяновск
|
6%
|
6
|
Оренбург
|
5%
|
7
|
Самара
|
5%
|
8
|
Астрахань
|
5%
|
9
|
Омск
|
5%
|
10
|
Волгоград
|
5%
|
11
|
Воронеж
|
5%
|
12
|
Краснодар
|
5%
|
13
|
Тольятти
|
5%
|
14
|
Липецк
|
4%
|
15
|
Тюмень
|
4%
|
16
|
Ростов-на-Дону
|
4%
|
17
|
Новокузнецк
|
4%
|
18
|
Казань
|
4%
|
19
|
Новосибирск
|
4%
|
20
|
Рязань
|
4%
|
21
|
Саратов
|
4%
|
22
|
Екатеринбург
|
4%
|
23
|
Москва
|
4%
|
24
|
Барнаул
|
4%
|
25
|
Челябинск
|
4%
|
26
|
Набережные Челны
|
4%
|
27
|
Уфа
|
4%
|
28
|
Ярославль
|
4%
|
29
|
Иркутск
|
4%
|
30
|
Томск
|
4%
|
31
|
Кемерово
|
3%
|
32
|
Красноярск
|
3%
|
33
|
Пермь
|
3%
|
34
|
Киров
|
3%
|
35
|
Хабаровск
|
3%
|
36
|
Ижевск
|
3%
|
37
|
Владивосток
|
3%
Доля взрослых жителей в городах, намеренных отпраздновать День всех влюбленных
|
1
|
Астрахань
|
25%
|
2
|
Набережные Челны
|
25%
|
3
|
Владивосток
|
25%
|
4
|
Иркутск
|
23%
|
5
|
Барнаул
|
22%
|
6
|
Томск
|
22%
|
7
|
Хабаровск
|
22%
|
8
|
Уфа
|
21%
|
9
|
Красноярск
|
21%
|
10
|
Новосибирск
|
21%
|
11
|
Новокузнецк
|
21%
|
12
|
Кемерово
|
20%
|
13
|
Ижевск
|
20%
|
14
|
Пермь
|
20%
|
15
|
Ульяновск
|
20%
|
16
|
Ростов-на-Дону
|
19%
|
17
|
Казань
|
19%
|
18
|
Омск
|
19%
|
19
|
Челябинск
|
19%
|
20
|
Екатеринбург
|
19%
|
21
|
Киров
|
19%
|
22
|
Волгоград
|
19%
|
23
|
Краснодар
|
18%
|
24
|
Оренбург
|
18%
|
25
|
Пенза
|
18%
|
26
|
Ярославль
|
18%
|
27
|
Самара
|
17%
|
28
|
Тольятти
|
17%
|
29
|
Воронеж
|
17%
|
30
|
Саратов
|
17%
|
31
|
Тюмень
|
17%
|
32
|
Нижний Новгород
|
16%
|
33
|
Липецк
|
15%
|
34
|
Москва
|
15%
|
35
|
Рязань
|
14%
|
36
|
Санкт-Петербург
|
14%
|
37
|
Махачкала
|
10%
Использование финансовых продуктов в зависимости от наличия семьи и детей
|
Финансовый продукт
|
Одинокие
|
Семейные пары
|
Банковский вклад в рублях
|
45%
|
49%
|
Страхование при выезде за рубеж
|
37%
|
40%
|
Кредит на приобретение квартиры
|
14%
|
24%
|
Страхование автомобиля (КАСКО)
|
15%
|
19%
|
Добровольное медицинское страхование за счет предприятия
|
15%
|
16%
|
Вложения в недвижимость с целью дальнейшей перепродажи
|
20%
|
15%
|
Добровольное медицинское страхование за счет страхователя
|
10%
|
13%
|
Страхование квартиры
|
10%
|
12%
|
Кредит на приобретение автомобиля
|
4%
|
10%
|
Банковский вклад в валюте
|
6%
|
8%
|
Страхование жизни на год или несколько лет без накопления
|
2%
|
6%
|
Ценные бумаги (акции, облигации и т. д.)
|
2%
|
6%
|
Пенсионное страхование за счет страхователя
|
3%
|
5%
|
Долгосрочное накопительное страхование собственной жизни
|
1%
|
5%
|
Страхование дачи, загородного дома
|
3%
|
5%
|
Кредит на покупку дома, дачи
|
1%
|
5%
|
Долгосрочное накопительное страхование жизни детей (к совершеннолетию, на обучение)
|
0%
|
4%
|
Пенсионное страхование за счет предприятия
|
4%
|
4%
|
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)
|
1%
|
3%
|
Страхование домашнего имущества
|
1%
|
2%
|
Страхование от несчастного случая за счет страхователя
|
1%
|
2%